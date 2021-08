„Rannamaja“ Oskari karistus selgub augusti teises pooles 

Euroopast narkootikume Eestisse vedanud ja siin erinevate mõnuainetega äritsenud grupeeringu protsess algas juunis ja viimase pooleteise kuu jooksul on kõvasti edasi mindud. Üle on kuulatud paljud tunnistajad ja sõna on saanud ka mitmed süüdistatavad. Juuni lõpus eraldati esialgsest kriminaalasjast üheksa süüdistatavat, kes otsustasid minna prokuratuuriga kokkuleppele.