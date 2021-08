Tallinnas saab koroonapassi välja printida linnavalitsuse ja linnaosavalitsuste infosaalides ja raamatukogudes 

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina tõdes, et seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud uute piirangute ja reeglitega on tekkinud selge vajadus immuniseerimistõendite väljastamispunktide järele. „Seda asjaolul, et kõigil inimestel ei ole siiski kodus arvutit või printerit ja suuresti ka seetõttu, et paljud vanemaealised inimesed ei pruugi osata iseseisvalt digiteenuseid kasutada,“ sõnas Beškina. „Selleks on Tallinna linn leidnud lahenduse ning pakume igas linnaosas – nii meie infosaalides kui ka mitmetes allasutustes võimalust oma isiklik immuniseerimistõend tasuta välja printida. Ühtlasi on vajadusel abiks ka klienditeenindaja.“