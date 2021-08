4000 patja, 220 magamiskotti ning 197 madratsit: Eesti saatis Leedule täiendavat abi 

„Tegemist on järjekordse Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu antava abiga, mis on väga hea abivahend hätta sattunud riikidele. On väga oluline, et abivajaja oskaks abi küsida. Leedu on seda teadvustanud – on abi küsinud ja abi on antud. Kindlasti ei ole Leedu selles olukorras üksi. Oleme ka edaspidi valmis Leetu saatma nii humanitaarabi kui ka piirieksperte nii meie kahepoolse lepingu raames kui ka Fontexi kaudu,“ märkis siseminister Kristian Jaani, kelle sõnul sõidavad täna Leetu ka politseiüksuse ESTPOL5 uue vahetuse liikmed.