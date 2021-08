UMBUSALDATUD KESKERAKONDLASE NELJAS KUU HAIGENA: Ester Karuse võidab spordivõistlusi, reisib ringi ja teeb valimispropagandat! 

Ehkki haige, on 28aastane Ester Karuse kohalikus elus krapsakas ja ta on ka Keskerakonna esinumber Valga vallas kohalike omavalitsuste valimistel. Karuse Facebooki seinal käib juba mõnda aega aktiivne kampaania. Lisaks valimisteks valmistumisele on Karuse suvi möödunud sportlikult: 21.–22. juulil toimunud Eesti omavalitsuste suvisel mitmevõistlusel võitis ta naiste arvestuses esikoha. Karuse näitas oma ülekaalu vigursõidus ATVdega, kuulijännis, laskmises ja nooleviskes.