ÕL VIDEO | SUVESARI „LÕBUS LÕUNA“ | Otsime Kannikmäe talu ja Tilli järve ääres ei kasvagi tilli 

Õhtuleht tuuritab sel suvel Lõuna-Eestis ja avastab paiku, millele rahvasuu on nime andnud. Mitte just kõige kaunima nime, aga nagu ütleb vanasõna – „Ega muido kirjakuks hüüta, kui täppi külges põle". Oleme omadega jõudnud Viljandisse, kus uurime, mille järgi on saanud oma huvitavad nimed Tilli järv ja Kannikmäe.