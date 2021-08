„Mul on loll komme närvi minnes nuga haarata…“ Saripussitajast saarlanna saadeti aastateks vangi

LOLL KOMME: Kairi sõnul kipub ta nuga haarama siis, kui on purjus. Foto: Erki Pärnaku

Kuidas võiks naistepäeva õhtut koos veeta paar, kes kumbki on vägivallatsemise pärast veetnud vanglas pikki aastaid? „Alles siis, kui koridoris vereloiku nägin, sain aru, et mind on noaga löödud,“ meenutas meespool. „Ma ei oska arvata, kas Kairi tahtis mind ära tappa või mitte. Ma ei mäleta.“