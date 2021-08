KAS TUNDI PÄÄSEB AINULT DIGITÕENDIGA? Koolid-ülikoolid valmistuvad uueks koroona-õppeaastaks 

KAS TÕENDIT ON VAJA? Kontaktõpet püütakse säilitada nii koolides kui ka ülikoolides. Kas tundi pääsemiseks hakatakse nõudma ka koroona digitõendit, on mõnel pool veel lahtine. Fotol piirangutega lõpuaktused Tartu ülikooli peahoone juures.

Alates 9. augustist on sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. Kas sama saatus võib ees oodata ka haridusasutusi, nii et koolid lubavad klassiruumi vaid õpilasi, kellel on ette näidata koroona digitõend?