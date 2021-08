Mart Soidro | Millega võrrelda Tokyo olümpiamänge? 

Vaatad telekast ülekandeid, loed kohapeal viibivate ajakirjanike kommentaare ning võrdled seda ühe oma lapsepõlve lemmikraamatuga, mis on nauditav lugemine ka pool sajandit hiljem. Nagu hea vein, mis aastatega aina paremaks läheb. Kirjutatud ilusas, aga lihtsas eesti keeles, samas nüansirikas ja detailiderohke, mis annab edasi tollase atmosfääri. Muide, raamatut sirvides selgus, et ka eelmiste Tokyo olümpiamängude ajal polnud jaapanlased ülemäära rõõmsad selle suursündmuse üle. Kui enne olümpiat küsiti noorte käest, kuidas nad mängudesse suhtuvad, olid vastused niisugused: 22,9% – kategooriliselt vastu, 23,5% – üsna kriitilised, 26% – mängud üldse ei huvita. Vaevalt, et jaapanlaste loomus on vahepeal muutunud ja seega pole pandeemia ainus põhjus, miks olümpiamängud pole kõigile kohalikele meeltmööda.