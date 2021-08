Kujunda oma unistuste kodu itaalia disaini järgi 

Enam kui 50-aastase ajalooga itaalia pereettevõte Colombini Casa on nüüdseks kasvanud üheks juhtivaks mööblitootjaks maailmas ning leidnud tee paljude perede kodudesse ja südametesse. Family Line kontseptsiooniks nimetatava põhimõtte alusel valmivad disaineri ja tellija koostöös personaalsed ja stiilsed lahendused kööki, laste-, elu- ja magamistuppa. Tegu on kliendi jaoks äärmiselt mugava lahendusega, kuna samm-sammult on võimalik luua oma unistuste kodu.

Ent kuidas eestlastele itaalia sisustusstiil üldse meeldib? On ju need kaks rahvust temperamendilt üsna vastandlikud. Itaalia interjööri lihtne joon, hubasus, kvaliteetsed materjalid, funktsionaalsus, naturaalsed värvid ja looduslähedus on eestlastele tegelikult väga omased, räägib Colombini Casa konsultant Antonina Ivanova ning lisab, et sisustusdisaini valdkonnas ringi vaadates käiks justkui kogu maailm Milanos toimuvatelt interjöörimessidelt ideid noppimas. „Itaaliat peetakse trendiloojaks ja disaini eestvedajaks, on ju itaalia disain omamoodi ülemaailmne staatuse sümbolgi.“

See õige!

Järve esindussalongis saab sõna otseses mõttes sisse astuda kolme erinevasse Colombini Casa kööki, kahte magamis- ja elutuppa ning ühte lastetuppa. Klient saab istuda diivanil, pikutada voodis, uurida köögikappe, katsetada tehnikat, puudutada tekstiile – visualiseerida, kas ta igatseb elada just sellises kodus.

Lahendused on tõesti terviklikud, sest interjöör on viimse detailini läbi mõeldud. Alates mööbli paigutusest ning värvi- ja valguslahendusest kuni padjapüüri mustrini või vaasini kohvilaual. Disainerid on konkreetse ruumi juurde valinud just need tekstiilid, mööbli ja aksessuaarid, mis nende arvates konkreetse sisutusstiiliga kõige paremini harmoneeruvad. Loomulikult saab kõike vastavalt kliendi soovile muuta ning panna hoopis kokku personaalse rätsep-lahenduse.

Salongis on välja pandud üksnes mõningad näited, aga kogu Colombini Casa kollektsiooniga saab tutvuda kataloogi sirvides, ettevõtte kodulehel või mobiilirakenduses. Järve tornides ootavad kliente professionaalsed konsultandid, kellega koostöös joonistatakse esmalt ruumi plaan ning seejärel hakatakse sinna ükshaaval lisama sisustuselemente. Niimoodi, samm-sammult, valmib kliendile tõetruu 3D-joonis tema kodu tulevasest interjöörist.