AHHAA Teaduskeskuse uus gravitatsiooninäitus – rohkelt põnevust nii lastele kui täiskasvanutele 

Aga prooviks vahelduseks midagi rahulikumat. Johannese pilku haarab autosimulaator, kus saab proovida, mis tunne on autot juhtida näiteks Kuul, Marsil, Merkuuril, Veenusel või hoopis nullgravitatsiooniga. Liisa märkab aga piimapakke, mida teisedki huvilised liigutavad. Nimelt saab neid tõstes teada, kui palju kaalub liiter piima erinevatel planeetidel. Väga kasulikud on ka kõikide eksponaatide juures olevad selgitused, mis seletavad lühidalt ja lihtsalt asjad lahti. Lõbus ja hariv – just selliseid tegevusi vanemad oma lastele pakkuda soovivadki!

Mina otsustan seevastu astuda kaalule, mis annab infot, kui palju kaaluksin erinevatel planeetidel. Kui Maal on minu kaaluks 62 kilogrammi, siis näiteks Saturnil 66, Marsil 23, Neptuunil 70 kilogrammi. Naljaga pooleks võib öelda, et hea, et ma ei ela Jupiteril, sest seal oleks mu raskus 157 kilogrammi…

Paljud põnnid lustivad hiiglaslikul vabalangemise liumäel – seal on vaja haarata kinni käepidemest, mis viib sind järjest kõrgemale ning lasta lahti endale sobival kõrgusel… siis saad libiseda mõnusalt mööda liumäge alla. Liisa ja Johannes on kohe valmis liugu laskma ning ega minagi alla ei saa jääda.

Olen veendunud, et suudan kõige kõrgemalt, viie meetri kõrguselt, ennast alla libistada… Ja siis ma vaatan, kuidas liigun järjest kõrgemale ja kõrgemale ning aina suurem hirm hiilib hinge. Olen juba tipus, mis nüüd saab? Õnneks hakkab käepide viie sekundi pärast jälle allapoole liikuma ning libistan end hoopis mõne meetri pealt alla. Mis ma enne mõtlesingi, et täiskasvanutele adrenaliini ei jagu? Tõestatud, et siin on midagi vinget ka suurte jaoks!

Inim-jojo on samuti tõeliselt lahe atraktsioon, mis kõditab küll närve, kuid samas ei raatsi kuidagi katsetamata jätta… Viimasena otsustame proovida aga kuulkõndi, mis tundub järjekorda hinnates samamoodi populaarne. Kui meie kord saabub, kinnitame turvavöö ning püüame Kuul liikuda… kõndida ja hüpata on küll tunduvalt kergem kui Maal, kuid tasakaalus püsimine nõuab harjutamist. Pärast mõne minuti pikkust hüplemist on veider uuesti kõndida… selline tunne nagu põlved oleksid nõtked. Mõne minutiga naljakas tunnetus kaob.