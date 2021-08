Natalie Mets | Kaja, ärme jäta kultuurisündmusi ära! 

Hea peaminister Kaja Kallas, Eelmisel nädalal tegite teatavaks, et 9. augustist saab avalikel sündmustel sisetingimustes viibida rohkem kui 50 ning välitingimustes rohkem kui 100 inimest vaid juhul, kui külastajate puhul on täidetud üks järgmistest tingimustest:

Peamine põhjus, miks teatrid, festivalid ja kontserdikorraldajad on otsustanud oma sündmused edasi lükata või ära jätta, on finantsiline. Sertifikaatide-tõendite kontrollimine või kiirtestide tegemine tekitavad korraldajaile lisakulusid, mille katmiseks lisatulude leidmine lühikese etteteatamisajaga on liialt riskantne või osadel puhkudel ka võimatu.

Hea Kaja, mina näen ja loodan, et ka teie näete siin võimalust. Kui riik on operatiivselt (see tähendab praegu ja kohe, sisuliselt täna) valmis tulema korraldajatele appi lisakulutuste kompenseerimisel, ei oleks ehk tarvis paari kuu pärast ärajäänud sündmustele maksta palju suuremas mahus toetusi. Sel moel jääks ka alles midagi veel tähtsamat – etendustest, kontsertidest ja festivalidest saadud hea emotsioon, mis on oluline nii külastajate, korraldajate kui ka etendajate vaimse tervise seisukohast.