Tanel Kiik: vaktsiinitõendid on tulnud, et jääda pandeemia lõpuni. Liina Kersna: koolid peavad jääma avatuks

Sellest, kuidas saab olema korraldatud koolides vaktsineerimine, otsustatakse valitsuses järgmisel neljapäeval.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõdes, et nakatunute kasvust kiiremini tõuseb vaktsineeritute arv. Minister kinnitas, et vaktsiinitõendid on tulnud, et jääda pandeemia lõpuni. „Tänane olukord, kus kontrollimata tohib 50 olla sees ja 100 väljas, on ajutine olukord. Arutame, millal läheme üle täielikult kontrollitud üritustele, millised tegevused sõltumata osalejate arvust on kättesaadavad ainult koroonapassi alusel.“

Kiige sõnul on inimestele jäänud valearvamus, et hullem on möödas, aga tuleb arvestada, et deltatüvi on nakkavam, kui eelmise aasta viirus.

Liina Kersna Foto: Kaader otseülekandest

„Otsustasime täna valitsuses, et koolid peavad olema avatud. Teeme kõik, et koolid saaksid olla kontaktõppes,“ kinnitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. „Kõige tähtsam on koolipere vaktsineerimine. Oleme seadnud eesmärgiks, et 15-17 aastastest noortest oleksid oktoobri lõpuks vaktsineeritud 70% ja haridustöötajatest vaktsineeritud 90%. Tänaseks on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 72% haridustöötajatest.“

Need haridustöötajad, kes pole vaktsineeritud, peavad hakkama end kiirtestima. „See puudutab kõiki haridusastmeid,“ ütles minister. „On selge, et vaktsineeritud inimesed, nii lapsed kui õpetajad ei pea lähikontaktsetena eneseisiolatsiooni minema.“