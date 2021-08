Lahkuv kantsler Marika Priske: võib-olla olen midagi tegemata jätnud, aga midagi valesti pole ma enda teada teinud 

„Arvan, et ma isiklikult pole suurt midagi selle aja jooksul valesti teinud. Võib-olla olen midagi tegemata jätnud,“ räägib ta intervjuus Eesti Päevalehele , et ei näe oma senises töös vigu.

Priske sõnul on koroona-olukorras alustatud ühest olukorrast ja lõpetatud teises – praegu otsib vaktsiin inimesi, mitte vastupidi.

„Oleme minu meelest saanud väga hästi hakkama. Perearstid, haiglad, omavalitsused, haigekassa, terviseamet, ministeeriumid ja teadusnõukoda on jõudnud enam-vähem ühistele seisukohtadele. Aga see on tulnud kohati vaidlustega, suuri konflikte pole olnud.“