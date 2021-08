Katrin Lusti „Kuuuurija“ kaubamärgivaidlusest tulnud trahv viis advokaadi kohtusse 

Aukohtu otsusega tunnistati Maksim Greinoman süüdi distsiplinaarsüüteos, mis seisneb advokatuuri eetikakoodeksi rikkumises, ja määrati talle karistuseks 9500eurone trahv. Asjas vaidlesid pooled selle üle, kas advokatuuri aukohtu otsus, mille alusel karistati Greinomani distsiplinaarkorras rahatrahviga, on õiguspärane. Halduskohtu hinnangul on aukohus põhjendanud karistuse valikut, mida kohus ei saa sisuliselt ümber hinnata ega seda muuta kohtu sellekohase pädevuse puudumise tõttu. Samuti on kohtu hinnangul kaebajale karistus määratud seaduses sätestatud tähtaegu järgides.