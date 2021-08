Kohtutäiturid soovivad riigilt nende solvamise muuta väärteona karistatavaks  

„On kahetsusväärne, kui justiitsministeerium leiab, et teatud liiki ametitega kaasneb juba olemuslikult konfliktsituatsioone rohkem kui mõne teisega ning neis ametites töötavad isikud ning nende töö ei vääri austust ja seaduslikku kaitset. Oma kirjas leiate, et kaitseks solvangute eest on kohtutäituritel juba olemas tõhusad õiguskaitsevahendid,“ teatab kohtutäitur ja ametikogu juhatuse esimees Katrin Vellet justiitsministeeriumile ja riigikogu õiguskomisjonile – seda seoses karistusseadustiku täiendamise ettepanekuga. „Pakute välja, et kohtutäiturid kasutaksid õiguskaitsevahendina enda solvamise juhtudel deliktiõiguslikku vastustust. Ehki võlaõigusseaduse kohaselt õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise taotlemisel saab deliktiõiguslikult õigustatud isikuks olla nii füüsiline kui juriidiline isik, on siiski praktikas kujunenud, et tsiviilõiguslikku kaitset taotlevad laimamise ja solvamise korral nii-öelda tavainimesed,“ selgitab ta. „Kuna kohtutäitur täidab avalikke ülesandeid, ei pea me õigeks, et kohtutäitur läheks ametiülesannete käigus teda solvanud isiku suhtes füüsilise isikuna tsiviilkohtumenetluses kahjutasu nõudma. Kohtutäituri solvamine ja laimamine on ju seotud tema ametialase tegevusega ning väärib kaitset – seega nende isikute solvamine peaks olema karistatud väärteona.“ Koda teeb ettepaneku täiendada karistusseadustikku – et kohtutäituri solvamine oleks sanktsioneeritud. „Mõistame, et justiitsministeerium soovib vähendada ülekriminaliseerimist ning sellest tulenevalt piirab uute süüteokoosseisude lisamist karistusseadustikku, kuid kohtutäiturid kui aktiivsed kohtulahendite täitmise tagajad väärivad sellist õigushüve, kus nende õiguskaitse on seadusega tagatud. Samuti leiame, et meie ettepanek vääriks edastamist ka seadusandja esindajatele otsustamaks, kas kohtutäiturid vajavad täiendavat kaitset.“