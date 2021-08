Jaanika Kressa | Kõrghaljastuse tapatalgud Viljandis Haapsalu eeskujul 

Igal hommikul ma mõtlen neile vahtrapuudele mu akna taga, mis on seal alati olnud. Mõtlen neile südamevärinaga ka igal õhtul. Käin neid vaatamas ega väsi pildistamast. Nad on pakkunud silmailu ja turvatunnet, olnud midagi, mis on olnud toeks nö iga ilmaga. Kevadeti olen imetlenud, kuis nad lehti lähevad, sügist ette kuulutades värvuvad punaseks. Nad on tänaval, aga nii suured, et paistavad üle kõrge värava ka tagaaiast vaadates. Arvan, et nad on istutatud vist 1970. aastatel.

Ma elan Viljandis, tänaval, mida nüüd remonditakse. Siin elasid juba minu vanavanavanemad. See on Tartu poolt sissesõit linna. See on kesklinnas. Meie pool tänavat kuulub vanalinna kaitsevööndisse, siinne hoonestus on pärit 19. sajandist. Üle tänava polnud tookord veel linn, seda nimigi ütleb: Uus tänav.

Olen näinud teeremondi asendiplaane, kus juttu uutest elektrikappidest, sõidutee alla paigaldatavatest keskküttetorudest, veest, kanalisatsioonist, 4g kaablitest jne. jne. Kordagi pole kõssatudki, et need täis elujõus puud hävitatakse. Paar päeva tagasi märgistati aga kõik puud roheliste ristidega. Mitte ainult minu aknaalused vahtrad, vaid edasi bussijaama poole minnes ka kõik pärnad ja tammed! Kindlasti enne sõda istutatud tammed!

Arvan, et selline asi ei puuduta mitte üksnes neid, kelle kinnistud asuvad Uuel tänaval, arvan, et sellist asja oleks tulnud arutada kogu linnarahvaga. Need puud on pakkunud varju ja mälestusi paljudele põlvkondadele! Samamoodi nagu mina oma lapsepõlves Kadrioru pargis jalutades, nii on tuhanded Viljandis üles kasvanud lapsed emme-issi käekõrval siin nn Lastepargis sügislehtedes jalutanud, korjanud tammetõrusid ja pannud oma herbaariumisse vahtralehti.

Milline sündmus oli viljandlastele, kui 1980. aastate alguses avati Lastepargis värviline purskkaev! Igal õhtul kogunesid inimesed, park oli pungil rahvast täis ja esindatud olid kõik põlvkonnad. Selles pargis olen istunud oma kalli sugulasega, kes elas Viljandis ja keda tänaseks pole enam ammu. Mu esimene laps oli tookord vankris, me istusime selles pargis kaua ja vanatädi tütar jutustas mulle ammuseid lugusid meie ühistest esivanematest.

Samasugused mälestused on küllap kõikidel viljandlastel, kellel on hing. Kõigil muidugi hinge ei ole ja millegipärast just sellised on trüginud meie linnakese volikokku. Raha jagama ja kamandama, lõhkuma ja hävitama. Kuidas me küll just nemad sinna oleme valinud?

„Maha võetakse kokku 49 puud, mille hulgas on seitse läänepärna, 13 harilikku tamme, kümme harilikku pärna, üks suurleheline pärn, 12 harilikku vahtrat ning kuus harilikku pihlakat,“ teatas Viljandi raad eile oma Facebooki lehel. Ega ta poleks teatanudki, kui Sakala poleks teema vastu huvi tundnud. Asemele lubatakse istutada 105 uut puud, milleks on ida-mariõunapuud ja viirpuud ning 580 põõsast, nende hulgas kontpuud, ebajasmiinid ja enelad.