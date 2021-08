AITAB: Leedu saadab migrandid piirilt tagasi sama teed pidi, kust nad tulid 

Telklaagri rahvas Leedu-Valgevene piiri lähedal. Foto: AP/Scanpix

Kohalikud on ärevil: telklaagri oludega rahulolematuid sisserändajaid tuli ohjeldada veekahurite ja pisargaasiga, et nood ei põgeneks. Kiirabil on nendega käed-jalad tööd täis. Peamiselt Iraagist pärit ning enamjaolt nooremas eas meestele hakkab kohale jõudma, et lubatud kerge sissepääs Euroopa Liitu – st Saksamaale ja mujale, Leedu neid enamasti ei huvita – oli pelgalt ilus vale.