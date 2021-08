Juhtkiri | Tanel Kiige pääsemine 

Neid hetki, kus olnuks tarvis sotsiaalministeeriumi haldusalas kord majja lüüa, on sellesse aastasse jagunud küllaga: esialgu vaid tervishoiutöötajatele ja riskigruppidele reserveeritud kõrvale liikunud vaktsiinist sai oma osa ka Priske isiklikult! Kui doose saabus korraga rohkem, siis oli tulemuseks mitmepäevane digiregistratuuri kokkujooksutamine. Lõpuks oli vaktsiini nähtavasti juba nii laialt käes, et keegi ei vaevunud nende säilitamistingimuste pärast muretsema – annetusteks mõeldud doosid läksid terviseameti jaanipäeva aegu soojenenud laos hoopis raisku. Personali puudutavateks otsusteks polnud aeg küps isegi siis, kui aegus riiklik vaktsineerimiskava, kuigi uus polnud veel valmis. Samal ajal pidas Kiik mõistlikuks, et asekantsleri kohalt taandunud Jesse jätkab Priske nõunikuna, suunamaks ametijärglast ikka „õigele teele“.