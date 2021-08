Tiit Terik | Mida on mandaadita rohelistel pakkuda keskkonnateadlikele kodanikele? 

Rohealad on elanikele olulised, seetõttu on vajalik sidus ja toimiv rohetaristu. Parkide korrastamisse on selleks aastaks planeeritud umbes 8 miljonit eurot. Suuremad tööd käivad Tondiraba, Männi, Kase ja Süsta pargis. Omanäoline on läbi mitme linnaosa Kalamajast Nõmmele kulgev Putukaväil. Viimastel aastatel on linn võtnud kohaliku kaitse alla Pääsküla ja Harku rabametsad, praegu on menetluses looduskaitseala moodustamine Astangule. Märkame ka seda.

Loomulikult võib küsida, miks mõne asja elluviimine on nii kaua aega võtnud või miks midagi alles praegu plaanitakse? Tallinn on suur ja muutused ei sünni üleöö, kuigi tundub, et roheliste esinaine seda just eeldab. Siinkohal meenutan, et Züleyxa Izmailova oli alles hiljuti Tallinnas keskkonnavaldkonda kureerinud abilinnapea. Oleks olnud hea võimalus kõik vajakajäämised sõrmenipsuga lahendada.

Rünnakud Keskerakonna vastu, kes olevat keskkonnateemadega tegelemisel arengupiduriks ega taha rakendada uusi ideid ja rakendusi, on lihtsalt poliitiline retoorika, ei midagi uut.