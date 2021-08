50 SURMAVAT RUSIKAHOOPI: Kloogal joomakaaslase tapnud mees jäi kohtus süüdi 

Aleksandr Matsõs (36) mõisteti süüdi joomakaaslase tahtlikus tapmises läinud aasta 31. märtsi hilisõhtul Harjumaal Klooga alevikus asuvas paneelmajas. Tursket kasvu ja kiilakas Aleksandr peksis oma ohvrit niivõrd tugevalt, et viimase nägu moondus tundmatuseni. Palju näinud kiirabitöötajad mõistsid kohe sündmuspaigale jõudes, et mehe olukord on ülimalt raske ja elulootus väike. Kiirabi küll kihutas haiglasse, ent arstide jõupingutustest hoolimata suri eakas ohver mõned tunnid hiljem teadvusele tulemata. Matsõs lahkus sündmuspaigalt.