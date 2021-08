NINANIPS PARTEILE: Paide meer kandideerib hoopis valimisliidus 

Eestimaa südames Paides, kus Priit Värk täidab linnapea kohustusi, on samuti pinged õhus: isamaalased on avalikult rääkinud mõtetest tagandada Värk veel enne uusi valimisi, kuna viimane on end distantseerinud partei põhiliinist ehk Seedri maailmapildist.

pressiteates tuuakse välja, et muuhulgas on rõhk põlvkonnavahetusel linna juhtimises, kuna praegune volikogu koosseis kattub osaliselt selle liikmeskonnaga, kes otsustasid Paides asju tervelt veerand sajandit tagasi. „Meie eesmärgiks on, et Paide linna juhtimisel ei lähtutaks otsuseid tehes mitte lühiajalisest kasust või häälesaagist, vaid arvestame pikemalt kui üks valimistsükkel ja peame silmas ka tulevast põlvkonda," öeldakse pressiteates.

Kui Parempoolsed 2020. aasta juulis meediapilti tulid, oli Värk üks neist, kes soovis, et partei juhtkond vahetuks. „Kellegi vastu ei ole vimma, aga spordimeeskonda vaadates, siis ma näen, et on aeg vahetada nii peatreenerit [Seedrit] kui ka osasid mängijaid,“ rääkis Värk Õhtulehele toona.

Õhtulehele teadaolevalt töötlesid nii parempoolsed kui ka Seedri poolehoidjad rohkelt oma parteikaaslasi, et neid erakonna suurkogul soovitud moel hääletama panna. Lõppkokkuvõttes kirjutas enda kontosse rasvase võidu Seeder, kes kogus suurkogul 787 poolthäält, Perling aga 367. Kuna sisemine võitlus oli väga intensiivne, kasvas oht, et osapooled ei pruugi sisevalimiste järel teineteist silmaotsaski sallida.