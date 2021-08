ID-kaardita võib Covidi digitõendist vaid unistada, vaktsineerimispassiga läheb lihtsamalt 

Covid-19 digitõendi loomisel ja väljatrükkimisel tulevad inimestele, kes seda ise teha ei oska või ei saa, appi kohalikud omavalitsused ja raamatukogud. Covidi-tõendi alla loetakse vaktsineerimispass, läbipõdemistõend või negatiivse testi tulemus.

Vaktsineerimispassiga on lihtsam, kui teiste Covidi tõenditega. Kollase passi, kus on vaktsineerimisdoos või -doosid kirjas, saab küsida vaktsineerimise teenuseosutajalt. Pass võib äärmisel juhul midagi maksta, kuna mõnel pool tehakse see valmis trükikojas. Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaatori Tiina Teder ütles, et Tartu vaktsineerimiskeskuses saab sellise passi tasuta kätte. Kui kohe pärast vaktsineerimist ununes pass küsida, siis saab seda teha ka hiljem. Kollane pass sobib vaktsineerituse tõendamiseks sama hästi kui digiloost alla laetu.