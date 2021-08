Tarmo Soomere avaldas soovi presidendiks saada märtsis. Miks jõudsid erakonnad temani viis kuud hiljem? 

AEGA LÄKS, ASJA SAI? Tarmo Soomere ei salanud juba märtsikuus, et sooviks riigijuhtimise koorma enda õlule võtta. Erakonnad hakkasid tema kandidatuuri arutama aga alles kuid hiljem.

Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ütles juba märtsikuus usutluses ERRile, et on nõus pürgima riigipeaks. Miks kulus erakondadel viis kuud, et Soomere lõpuks vestlema kutsuda? Kas temast saab lõpuks mõne erakonna ametlik kandidaat?