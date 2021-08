Murelik kohalik: mis saab puhtast õhust, kui Ida-Virumaale rajatakse järjekordne tehas? 

Ida-Virumaal Kohtla-Järvel elav Mare (nimi muudetud) suhtub vägagi skeptiliselt naabervalda Viru Keemia Grupi (VKG) plaanitavasse tootmiskompleksi. Ka paljud tema tuttavad muretsevad, et isegi kui uuringuid tehakse ja kasutusele võetakse kõik abinõud, siis hakkab järjekordne tehas ikkagi õhku saastama. „Me ju elame siin ja juba praegugi tunneme seda lõhna,“ kurdab proua ja lisab, et õhk on neil rohkem saastatud kui kusagil mujal Eestimaal.