Mupo alustas hipilaagri suhtes uurimist 

21. juuli hommikul esitas munitsipaalpolitsei meeleavaldajatele nõude, et nad viiksid haljasalalt telgid ja asjad minema, sest muidu toimetatakse need prügilasse. Samas pakuti neile võimalust ürituse korraldamiseks linnavalitsuses luba taotleda ning anti selleks paar tundi aega, kirjutas Postimees. Seda võimalust ei soovinud Haabersti hõberemmelga saagast tuntud Mati Oja ja ta kaaslane kasutada, sest nende sõnul on tegemist kogukonna maaga. Munitsipaalpolitsei korraldusel pandi laager kokku. Munitsipaalpolitsei pressiesindaja Meeli Hundi sõnul on mupo alustanud hipilaagri osaliste suhtes menetlust avaliku korra rikkumist käsitlevast paragrahvist lähtudes.