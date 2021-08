Kaitsjad taotlevad Venno Loosaare õigeks mõistmist Riigikohtus 

Ringkonnakohus leidis, et kannatanu ütlused tervikuna on olnud järjepidevad, ajas muutumatud, nendes ei esinenud lahknevusi tunnistajate ütlustega ega teiste kogutud tõenditega ning ütlused olid eluliselt usutavad, seega oli kohtu hinnangul kokkuvõtvalt tõendatud Venno Loosaare süü tahtevastase sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes. Ringkonnakohus mõistis Loosaare õigeks lapsporno omandamise süüdistuses. Juuli lõpus on Loosaare kaitsjad pöördunud kassatsioonkaebusega Riigikohtu poole.