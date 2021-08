Ärev hetk Aegviidus: relvi omav meesterahvas ähvardas lähedasi vägivallaga ja lubas ka endale viga teha 

„Teades, et mehel on kodus mitu seaduslikku relva, saadeti ennetavalt sellele väljakutsele tavapärasest suuremad politseijõud. Kohale jõudes pidas politsei mehe asjaolude selgitamiseks kinni ning selgitas, et keegi õnneks siiski viga ei olnud saanud,“ kommenteerib ta.