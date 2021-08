Türi kogukonda šokeeris öine juhtum, kus Lastekaitse silme all võeti vägisi emalt 3- ja 4-aastane laps 

Kolme- ja nelja-aastase lapse ema Sille Klaudenbach tuli õhtul koju, kui ta kodu ukse ees lapsed ära võeti lapse isa, tema elukaaslane ja tundmatu mees. Ema kirjeldab, et lapsed olid segaduses ja klammerdusid tema külge ning röökisid, et nad ei taha ära minna.

Türi vald on veendunud, et käik oli vajalik ja selline laste ära võtmine oli nende sõnul ainus variant. Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juht Kaia Iva sõnul oli tegemist kahetsusväärse olukorraga. „Ema on üks aasta eiranud kohtumäärust ja neid lapsi ei ole isale andnud nagu kohtumäärus ette näeb. Ema on ilmselt laste liikumisajaks valinud öised ajad,“ kommenteerib ta. Iva sõnul on laste isa pöördunud ka kohtutäituri poole ja proovinud laste üleandmist päevasel ajal korraldada.