Biden soovitab ahistamissüüdistustesse mässitud kuberneril tagasi astuda

Demokraadist kuberner teatas, et pole midagi valesti teinud ning kavatseb ametipostil jätkata. Tema eellindistatud pöördumine sisaldas mitmeid fotosid poliitikust, kes teisi inimesi (mehi ja naisi, noori ja vanu, hetero- ja homoseksuaalseid, nagu Cuomo ise piltidele peale lugedes rõhutab) embab ja neile põsemusisid jagab. Mõned väljaanded kahtlevad, kas selline pildimaterjal on ikka kõige õigem viis oma süütust tõestada. Mitmed poliitikud, sh ka mõned tema enda erakonnakaaslased kutsuvad Cuomot üles ametit maha panema. Ka president Joe Biden pani kubernerile südamele, et mõistlikum oleks tagasi astuda.