„PUUDUTA MIND“ 195. SAADE | Molekulaarbioloog Kaari Saarma vastab põletavatele vaktsineerimist puudutavatele küsimustele  

Kas vaktsineerimine on valgus COVID-19 tunneli lõpus? Poolteist aastat pärast COVID-19 kriisi puhkemist nähakse kriisist väljumise ühe vahendina vaktsineerimist. Vaktsineerimisest räägitakse igal pool - alustades võimukoridoridest ja lõpetades õhtusöögilaudadega. See teema puudutab meid kõiki ja ajaga lisandub mitte ainult vastuseid küsimustele, vaid ka uusi küsimusi. Neist kuumimatele nagu - kas vaktsineerida või mitte; kuidas tekivad vaktsiinid; miks on vaktsiinide kohta nii palju vastukäivat infot jne - püüamegi vastuseid leida koos molekulaarbioloog Kaari Saarmaga.