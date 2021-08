„PUUDUTA MIND“ 198. SAADE | Kanaldaja Stella Shakti: „Omanäolisus ja individuaalsus, need on sinu kingitused maailmale!“  

Energiatöö õpetaja ja kanaldaja Stella Shakti töö põhimõte on terviklikkuse ja armastuse läbi teadvuse arendamine austuse energias. „Iga kogemus on meie õpetaja ja kõik toetab meid,“ kinnitab naine.

​“Mulle meeldib mõte sellest, et kes saavad aru, kes ma tegelikult olen, neile pole vaja seletada. Ja kes ei saa aru, neile pole mõtet selgitada. Mitte ülbusest ega pahameelest, vaid taipamisest, et need, kes päriselt armastavad, näevadki minus Armastust. Kes veel ei näe, näevad hiljem, kui vaataja silme eest on illusioonide mask langenud.“