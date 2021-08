TERRORIAKT: Poolas süütas kurjategija vaktsineerimiskeskuse 

„Kes iganes seda ka tegi, mina arvan, et need inimesed, kes seda kurjategijat inspireerisid, on kindlasti teadlikud, et see polnud kõigest rünnak selle mahuti vastu minu selja taga, vaid rünnak Poola riigi vastu,“ kommenteeris kohapeale olukorraga tutvuma läinud Niedzielski. „See oli terroriakt, mis oli suunatud mitte vaid selle vaktsineerimiskeskuse töötajate ning vaktsineerima tulnud inimeste, vaid ka riigi vastu.“ Poola valitsus lubas meditsiinitöötajate pihta suunatud vägivallaga võidelda.

Nimelt ei olnud Zamośći süütamine esimene omalaadne. Vaktsiinivastane liikumine on aktiivne ja lärmakas Poolaski ning seal on asi ka teravaks läinud, näiteks juuli lõpus, kui rühm vaktsiinivastaseid üritas Varssavi lähedal vaktsineerimispunkti sisse tungida. Vaktsiinivastased on Poola valitsevale parteile Õigus ja Õiglus (lüh PiS) tõeliseks peavaluks, kirjutab Politico. PiS tahaks kangesti vältida ühiskonna lukkupanekut, ent samas on just nende endi toetajad need, kes on kaitsesüstimise vastu kõige skeptilisemad. Piirangud, vaktsineerimiskohustused ja muu säärane võib valijaskonna välja vihastada.