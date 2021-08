Majandustarkvara juurutamine: 8 soovitust enne alustamist! 

9. Võta uus majandustarkvara kasutusele



Kui tarkvara on juurutatud, süsteem testitud ning töötajad koolitatud – siis on aeg tarkvara kasutusele võtta!



Tähelepanu tasub pöörata sellele, et tarkvara juurutamine on järjepidev töö, mis suure tõenäosusega ei lõppe kunagi. Ettevõtetel tekib vajadus uute funktsionaalsuste järele, mis tähendab omakorda uusi arendusi tarkvaras.



Kasulik nõuanne: vali tarkvarapartner, kes suudab pakkuda kiiret hooldust ning paindlikku arendust vastavalt ettevõtte vajadustele.



Majandustarkvara juurutamine on parim otsus, mille saad täna teha!



Kokkuvõtteks võib öelda, et tarkvara juurutamine on protsess, mis võtab aega, planeerimist ning ressursse, kuid kui see on tehtud õigesti, siis tasub see ennast kindlasti ära. Loodame, et eelnimetatud sammud aitavad sind ja su ettevõtet teekonnal automatiseeritud äriprotsesside poole.



