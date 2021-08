KÄTTEMAKSUKAHTLUS: Valgevene aktivist leiti Kiievist ülespooduna 

Koju tagasi ta oma hommikujooksult ei tulnudki. Elukaaslane muutus murelikuks ja teavitas politseid. Sõbrad räägivad nüüd, et Šišovile tundus viimasel ajal, et teda jälgitakse, et võõrad inimesed käivad tal järel, kaasa arvatud ka tema hommikuse trenni ajal. Politseikoerad ja vabatahtlikud otsijad kammisid läbi rajad, mida mööda Šišov tavaliselt jooksis. Teisipäeva hommikul tuligi ühes varjulisemas parginurgas, sugugi mitte kaugel tema elukohast, välja võigas avastus: Šišovi surnukeha kõlkus puu otsas.