Juhtkiri | Politsei peab säästma elusid 

Kohapeal viibimata ja kõiki asjaolusid teadmata on võimatu öelda, kas politseinik kasutas talle tol hetkel kättesaadavaid jõuvahendeid proportsionaalselt või tegutsenuks ta targemini, kui oleks tulirelvaga sihtinud näiteks ründaja jalgu – oli juba pime, oht tulistada mööda või kuuli põrkumiseks näiteks kõrvaliste inimeste pihta võis olla liiga suur. Kõike seda peab selgitama kriminaaluurimine.

Ent sisejuurdluse üks keskseid küsimusi peab olema, miks polnud kumbki patrullpolitseinikest varustatud elektrišokirelvaga – mida tähendab politsei selgitus, et seda polnud veel väljastatud? Miks ei olnud? Ja kas hiljemalt alates möödunud esmaspäevast on varustatud iga Eestis tegutsev patrull? Laos hoitavatest erivahenditest on teatavasti sama palju kasu kui külmkapis seisvast vaktsiinist.

Olgugi, et nn taserite kasutuselevõtule on varasemalt avaldatud jõulist vastuseisu, siis pärast põhjalikke arutelusid on juba mõned aastad tagasi jõutud arusaamisele, et elektrišokirelv peab kuuluma ka Eesti politsei varustusse. Nagu ütles 2017. aastal toonane riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg: „Kui rünne toimub tulirelvaga, siis pole politsei reageeringus küsimustki, aga kui rünne või oht lähtub külmrelvast, siis tuleb hinnata, kas tulirelvast ründe tõrjumine jäi seaduse piiresse. Taseri puhul oleks aga tagajärg tõenäoliselt ründajale kergem.” Haeska külas ei seisnud politseinikud vastamisi ei tulirelva ega isegi mitte noaga, vaid kaikaga vehkijaga, kes osade pealtnägijate sõnul vaevu püstigi seisis.