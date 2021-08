Seisukoht | Kaja Kallas – poolpeaminister 

Kui Eesti lastekirjanduses on Kingpool, siis miks ei võiks päriselus poolpeaminister eksisteerida? Hetkel ei pea me silmas asjaolu, et Kallas otsustas kolmanda laine ajal puhkusele minna, et see siis dramaatiliselt ringutades katkestada. Kuid peamine põhjus poolpeaministri tiitli kandmiseks on, et Kallas omab kontrolli vaid poole valitsuse üle, kuna Keskerakonna ministreid ta valitsuse kukkumise hirmus korrale kutsuda ei saa ega tohi.