Kaja Kallas Marika Priske vallandamisest: mina palusin riigisekretäril helistada 

Vikerraadio saates „Uudis+“ esitatud küsimusele, kas Priske vabastamine oli tema initsiatiiv, vastas Kallas: „Otsuse saavad teha sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister, kes nii-öelda kantslerit [sotsiaalministeeriumis] jagavad. See on nende ühine otsus, ühine otsus on ka leida uus inimene selle ametikoha täitmiseks. Seda, et ma ei ole olnud rahul sotsiaalministeeriumi juhtkonnaga tööga, sellest ma olen kogu aeg ka tervise- ja tööministriga rääkinud ja see kindlasti ei ole mingi üllatus. Aga lõpliku otsuse teevad need ministrid koos.“