Teadusnõukoda praegu uusi piiranguid ei soovita 

Nõukoja juht Irja Lutsar rääkis ERR-ile, et esmaspäeval taas kogunenud teadusnõukoda vaatas detailseid analüüse selle kohta, kui palju nakatub vaktsineeritud ja kui palju vaktsineerimata inimesi. Nõukoda tõdes, et väga suur hulk nakatunutest on endiselt vaktsineerimata.