POLE TEADMISI EGA PRINTERIT? Kes aitab Covid-tõendi vormistada ja välja trükkida? 

PIIR PEAL: Alates 9. augustist on ilma koroonakontrollita siseüritustel ja -tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. Suurema rahvaarvuga üritustel osalejal tuleb näidata kas digitõendit selle kohta, et ta on vaktsineeritud või Covid-19 läbi põdenud, või siis koroonatesti negatiivset tulemust.