„JÄRGMINE PEATUS“ | Arvad, et tudengi jaoks on odavaim elada ühikas? Londonis see ei kehti – huvitaval põhjusel! 

Alustuseks jutustab Loreen Londoni ülikooli kandideerimise pikast protsessist ning sellest, kuidas minekuks ette valmistus. Ta tunnistab, et kuigi arvas, et tudengi jaoks on kõige odavamaks elukohaks ühikas, siis tegelikult on kõige soodsam jagada maja. Nimelt on ühikates justkui mingit sorti lastehoiu teenused, mille eest kasseeritakse raha. Väga tähtis on kodu üürimisel tähelepanelik olla, sest võib juhtuda, et maksad puhtalt oma rumalusest ühe toa eest 1000 eurot.