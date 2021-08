VIDEO | Tarmo Soomere: vaktsineerimise vastu olemine ei tohiks olla kuritegu

"President ei tohiks sekkuda poliitikasse," rääkis Soomere, et presidendil on küll arvamus, aga tema sõnade kaal on liiga suur, et oma arvamuse avaldamise kaudu kirjutada ette poliitilisi seisukohti.

Küsimusele, kas Eestisse on mõistlik rajada tselluloositehas, vastas Soomere kindla jahiga, selgitades, et Eestis tuleb teha asju, millel on suurem lisandväärtus.

Indrek Saar tundis huvi, kas Soomere jagab sotside vaadet, et ühiskond võiks kunagi jõuda abieluvõrduseni? „Jah, see on üks printsiipe mis läheb kokku minu maailmavaatega,“ sõnas Soomre. Ta tuletas meelde, et mõned aastakümned tagasi mõisteti inimesi seksuaalse sättumuse eest vangi ning vahepeal on toimud fundamentaalne muutus. „See küsimus on ülepolariseeritud ja ülepolitiseeritud. Ma ei tea, kuidas seda suppi jahutada, et me saaksime sobiva tulemuse.“

Rääkides vaktsineerimisest ja selle hirmudest tõdes Soomere, et vaktsineerimise vastu olemine ei tohiks olla kuritegu. „Inimeste hirmud, millest algab vaktsineerimisvastasus, on põhjendatud. Inimestega tuleb rääkida. Vaktsineerimise vastu olemine ei tohiks meil olla kuritegu. See on hirmu ja informeerimatuse küsimus. Inimesed ei ole üldjuhul ei rumalad ega vastalised, nad on kas valesti või halvasti informeeritud.“