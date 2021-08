ELU MUUTUS HETKEGA! „Pidin minema poodi emale saia tooma ning poolel teel koju hägunes järsku mu nägemine. Hõõrusin silmi ega saanud aru, mis nüüd lahti on.“ 

Liisal tekib migreenihoog vahel kord kolme kuu jooksul, vahel on aga kuu jooksul lausa viis hoogu. Viimastel aastatel tal valu praktiliselt pole. „Virvendab ära, aga ka siis on peas nagu pinge või vaakumitunne. Vahel algab teine hoog kohe pärast esimese lõppu,“ kirjeldab ta. Liisa kannatab auraga migreeni all: selle puhul tekib hoo alguses silmade ette valge pilvetaoline moodustis, mis segab nägemist ja üha suureneb. Seda moodustist kutsutaksegi auraks.