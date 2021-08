„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Siret Kotka: olen praegu vaba ja vallaline, aga abielus iseendaga 

Rakvere Aqva Spa Caesari sviidis on minu hommikusöögi külaliseks hiljuti oma 35. sünnipäeva tähistanud Siret Kotka. Ta on pärit Lääne-Virumaalt, väikesest Triigi külast, kus kasvas üles koos emaga. Iseteadlik tüdruk astus Keskerakonna noortekogusse juba 12-aastaselt ja on tegus poliitikas tänaseni. Kohalike omavalitsuste valimistel on ta Keskerakonna Väike-Maarja vallavanema kandidaat. Tubli naine kasvatab üksi, peagi neljaseks saavat poega, Morganit.

