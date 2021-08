Kaebused mupole: kirevad kuked ja rannas ujutatav boamadu

Kui eelmisel aastal laekus mupole mitu avaldust varahommikul kirevate ja und segavate kukkede kohta, siis tänavu pole ei Pirita, Nõmme ega ka Haabersti linnaosast kodulindude pärast kaebusi tulnud. Läinud nädalal tehti telefonikõne Kristiine linnaosast – helistaja sõnul on tema naabruses elav kukk nii usin, et laseb oma laulu lahti juba kella kolme-nelja ajal.

Juuni lõpus tuli avaldus Haaberstist, kus mitu päeva järjest käis koos peremehe ja perenaisega Harku järves ujumas mitme meetri pikkune madu. Mupo piirkonna vaneminspektori Lily Plaado sõnul oli tal avaldajaga pikem kirjavahetus. Kirja saatja kurtis, et küsimusele, kas nende arvates on sellise ohtliku roomajaga rahvarohkes rannas viibimine ja tema vees ujutamine okei, arvasid omanikud, et täitsa normis – ta olevat sõbralik ega hammustavat. Küsija vastusega rahule ei jäänud ja lubas välja kutsuda politsei, mille peale muutusid mao omanikud agressiivseks, vahendas mupo. Järgmisel korral kutsus kirjutaja kohale mupo patrulli, kuid kahjuks maoomanikke tabada ei õnnestunud. Ka Haabersti piirkonna inspektorid käisid mitmel järjestikusel päeval rannas, kuid madu ega omanikku ei kohanud. Info edastati G4Sile. „Loodame, et olukord on stabiliseerunud. Hetkel rohkem kaebusi pole tulnud, „ ütles Plaado.