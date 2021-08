Leedu võib paluda piiriületajate majutamiseks Euroopalt abi 

Põgenikelaager Leedus Foto: Hannes Dreimanis

Leedu peaminister Ingrida Šimonytė sõnas esmaspäeval, et kui rändekriisi haldamine Leedu-Valgevene piiril muutub võimatuks, kaalub valitsus teistelt Euroopa Liidu riikidelt abi paluda, et nood peamiselt Lähis-Idast pärit piiriületajaid majutada võtaksid. Valgevene kaudu saabuvate inimeste põhisihtkoht on valdavalt Saksamaa, Leedu vastu nad huvi ei tunne.