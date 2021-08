Juhtkiri | Koroonapassi kontroll nagu näitemäng 

Et järgmisest nädalast on täiendava kontrollita lubatud sisetingimustes koguneda vaid 50 ja õues 100 inimesel, satub enamik meist varem või hiljem olukorda, kus uksel palutakse esitada nakkusohutust tõendav dokument. Kuigi see on meie kõigi huvides, et rutiinne kontroll kulgeks võimalikult kiiresti ja sujuvalt, on raske nõustuda tervise- ja tööministri Tanel Kiigega, et enamikul juhtudel piisab tõendi visuaalsest kontrollist.