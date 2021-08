MÕRV KOHTINGUL: 19aastane tiktokker sai kinosaali tulistamises surma 

Maakonnaprokurör Mike Hestrin sõnas USA Todayle, et kuritegu oli siiski ettekavatsetud. Jimenezele esitatud süüdistuste seas on ka „ohvri ootamine“, ehk teisisõnu istus ta kinosaalis ja ootas rünnakuks sobivat hetke. Segadust tekitab siiski asjaolu, et esmapilgul puudub tema ja ta ohvrite vahel igasugune seos. Ka film ega selle vägivaldne sisu ei näi olevat Jimenezt kuidagi „inspireerinud“. Jimenez vahistati päev pärast tulistamist.

Sotsiaalvõrgustikus TikTok oli Anthonyl üle miljoni järgija, põhiliselt salvestas ta end laulmas või väljakutseid vastu võtmas, samuti meeldis talle kaamera ees teistele vempe visata. Rylee isa David Goodrich rääkis Daily Mailile emotsionaalselt, kuidas ta tütar „oli nii kuradi õnnelik“, et Anthonyga tuttavaks sai. Isa tunnistas, et algul ei meeldinud talle, et tüdruk mingi suunamudijaga mehkeldab – ta peab noid kehkenpüksteks, kuid tema abikaasa ütles, et ta annaks noormehele võimaluse end tõestada. Kohtumisel perega jättis Anthony neile sümpaatse mulje. Ema suhtles tütrega viimast korda filmi ajal, kui too talle tekstisõnumeid saatis.