GALERII | Praam Tõllu parandustöödega soovitakse valmis jõuda 10. augustiks 

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas sõnas, et praami parandustööd soovitakse võimalikult kiires valmis saada, loodetavasti 10. augustiks.

Parvlaev Tõllu õnnetus

Ettevõte sisejuurdlus näitas, et õnnetuse ei põhjustanud inimlik viga. “Vaatasime üle kõik meil olevad materjalid seoses parvlaevaga Tõll juhtunud õnnetusega. Nende põhjal saame otsustada, et laeva juhtinud vanemtüürimees tegi enda poolt kõik, et laev seisma saada,“ sõnas pressiteates Tõllu opereeriva TS Laevade juhatuse liikme ja laevandusvaldkonna juhi Guldar Kivro kolmapäeval.