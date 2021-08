FOTOD | KAKS KOHTUMIST SELJATAGA: presidendikandidaat Tarmo Soomere külastas koalitsioonierakondi

„Teaduste Akadeemia presidendina on Tarmo Soomere väärikalt täitnud ühiskondlikult olulist positsiooni, nii et tegemist on tõsiseltvõetava kandidaadiga,“ ütles peaministripartei fraktsiooni juht Mart Võrklaev enne kohtumist pressiteates. „Tahame fraktsioonis uurida, kuidas ta riigipea rolli Eesti põhiseaduse valguses näeb, milliseid teemasid sooviks presidendiks valituna eest vedada ning millisena näeb riigipea ülesandeid sise- ja välispoliitikas.“

Pärast kohtumist lisas Võrklaev, et see kulges huvitavalt, arutati Soomere elu puudutavaid küsimusi. Võrklaev kinnitab, et Reformierakond ei ole veel otsust teinud: „Oleme orienteerunud sellele, et leida koos ühine kandidaat. Kuulasime täna ära ühe ning hiljem fraktsioonis arutame ka muljeid. Mitmeid nimesid on läbi käinud. Oleme loomulikult avatud erinevate kandidaatide leidmise osas.“