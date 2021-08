Seisukoht | Oh, kuidas me Koidu üle naersime… 

Peaminister Kallas – ma suhtun teisse nagu igasse teise poliitikusse, see tähendab suure skepsise ja eeldusega, et teie esmane huvi on võimule jääda. Näib, et teie koalitsioonipartner on asunud just nimelt selle huvi nimel mittevaktsineeritute – keda järelikult on nende valijaskonnas palju – armastust taga ajama. Minu lootus, et te sellele vastu seisate, pole suur – no kuulge, kõik need hiljuti välja toodud murekohad ei saanud ju teile üllatusena tulla! Aga ma palun siiski. Vaktsineerimisbussid näivad toimivat, ilmselt ka paljud teised lahendused, mille peale alles nüüd tuldi. Ja teate, ega need Google'i doktorandid ja Olenite perekonna lugematud liikmed Facebooki avarustes nagunii eales teie poolt ei hääleta, isegi kui te neile isiklikult rahvarohke spaa ukse lahti teete.